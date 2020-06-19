Укрзализныця "выпускает" на маршруты еще полсотни электричек в нескольких направлениях
22:45, 19 июня 2020Транспорт
3 0
"Укрзализныця" продолжает восстанавливать движение пригородных поездов.
Электрички будут курсировать еще в нескольких направлениях / Фото УНИАН
С 23 июня "Укрзализныця" запускает еще 50 электричек в нескольких направлениях.
Читайте также"Укрзализныця" открыла продажу билетов на еще четыре поезда (инфографика)
Со вторника начнут курсировать еще 27 пригородных поездов по региональному филиалу "Юго-Западная железная дорога", а со среды - еще 23 поездов по филиалу "Южная железная дорога", - сообщили в пресс-службе УЗ.
На сегодня по Украине курсируют 533 пригородных поезда.
Как сообщал ранее УНИАН, курсирование междугородного сообщения по железной дороге прекратили после введения карантина на территории Украины из-за пандемии коронавируса.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter