Укрзализныця "выпускает" на маршруты еще полсотни электричек в нескольких направлениях

"Укрзализныця" продолжает восстанавливать движение пригородных поездов.

Электрички будут курсировать еще в нескольких направлениях / Фото УНИАН

С 23 июня "Укрзализныця" запускает еще 50 электричек в нескольких направлениях.

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Со вторника начнут курсировать еще 27 пригородных поездов по региональному филиалу "Юго-Западная железная дорога", а со среды - еще 23 поездов по филиалу "Южная железная дорога", - сообщили в пресс-службе УЗ.

На сегодня по Украине курсируют 533 пригородных поезда.

Как сообщал ранее УНИАН, курсирование междугородного сообщения по железной дороге прекратили после введения карантина на территории Украины из-за пандемии коронавируса.

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