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Укрзализныця "выпускает" на маршруты еще полсотни электричек в нескольких направлениях

22:45, 19 июня 2020
Транспорт
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Электрички будут курсировать еще в нескольких / Фото УНИАНЭлектрички будут курсировать еще в нескольких направлениях / Фото УНИАН

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Со вторника начнут курсировать еще 27 пригородных поездов по региональному филиалу "Юго-Западная железная дорога", а со среды - еще 23 поездов по филиалу "Южная железная дорога", - сообщили в пресс-службе УЗ.

На сегодня по Украине курсируют 533 пригородных поезда.

Как сообщал ранее УНИАН, курсирование междугородного сообщения по железной дороге прекратили после введения карантина на территории Украины из-за пандемии коронавируса.

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