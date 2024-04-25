Железнодорожный оператор прекратил реализацию лома еще в сентябре 2023 года.

Уже 8 месяцев "Укрзализныця" совместно с правительством не могут решить процедурный вопрос. Из-за этого она не продает металлолом, что, в свою очередь, негативно отражается и на УЗ, и на украинской экономике. Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Были внесены изменения в постановление Кабмина, которое регулирует процесс продажи имущества "Укрзалізниці", и стало непонятно, кто должен принимать решение по такой продаже – правительство или УЗ. Вопрос, в принципе, редакторский. И очень печально, что в наше время, когда металлургам для выживания нужен лом, экономике нужны деньги, и "Укрзализныце" нужны средства, понадобилось 8 месяцев на решение такого вопроса", – отметил Каленков.

Он подчеркнул: УЗ имела возможность продавать лом все это время. Но для этого нужно было решать указанные процедурные решения, чего сделано не было.

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"Это очень явный пример того, насколько неэффективно сейчас принимаются решения государственными структурами. Потому что это все можно было бы при большом желании сделать в течение нескольких недель! Потери, которые понесла наша отрасль, уже в каком-то плане невосполнимы. Сейчас же стоит вопрос о том, чтобы и отрасль, и экономика Украины в целом не продолжали терять средства", – пояснил Каленков.

Он уточнил: на рынке фиксируется дефицит сырья, а цены на него растут, поэтому предприятия производят меньше продукции, чем могли бы. Поэтому все заинтересованы в том, чтобы все процедурные вопросы были решены как можно быстрее.

"Насколько я знаю, сейчас все замечания уже сняты. И мы все ожидаем, что на этой неделе наконец-то будут согласованы все процедуры, и мы можем идти дальше", – резюмировал Каленков.

Напомним, железнодорожный оператор прекратил реализацию лома еще в сентябре 2023 года. До этого, в 2022 году, УЗ успешно реализовала 113,04 тыс. лома черных металлов на украинский рынок. Продажи прекратились сразу после того, как Кабмин запретил УЗ продавать лом в обход системы Prozorro, посчитав, что это создаст коррупционные риски.

По оценкам участников рынка, на складах предприятий УЗ сейчас имеются до 120-150 тыс. тонн металлолома. На текущий момент стоимость этого объема металлолома может составлять 0,9-1,2 млрд грн, которые недополучает УЗ. Государственный бюджет же недополучил от реализации лома ориентировочно 200 млн грн.