Только за первое полугодие 2021 года железной дорогой было перевезено почти 23,3 млн тонн минстройматериалов, что на 21,5% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство этих грузов было доставлено на объекты "Большой стройки".
Об этом сообщил и. о. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.
В частности, объемы перевозок природного камня, в том числе щебня, по сравнению с январем-июнем 2020 года, выросли на 32,5% до почти 14 млн тонн. Было также перевезено почти 3,8 млн тонн земли, песка и глины-сырца, что на 9,3% превысило прошлогодние показатели.
"Укрзализныця стала надежным и крупнейшим транспортным партнером проекта "Большая стройка". Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы автодорожники и строители вовремя получали все необходимые материалы, а работы выполнялись по графику. При этом благодаря железной дороге минимизированы перевозки указанных грузов на дальние расстояния автотранспортом, что защищает дороги от разрушения", - отметил руководитель УЗ.
В свою очередь, Укрзализныця реализует и собственные проекты в рамках "Большой стройки". Так, для увеличения грузопотоков в украинские порты в данный момент проходит реконструкция участка Черноморская – Береговая. В западном направлении проводится электрификация экспортного европейского маршрута Ковель - Изов – Госграница.
Иван Юрик напомнил также о том, что уже объявлен тендер на достройку Дарницкого моста в Киеве. По его словам, в этом году УЗ планирует также начать электрификацию направления Долинская - Николаев – Колосовка, которое является одним из важнейших для увеличения грузопотоков в украинские порты.
Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил о том, что между Украиной и Францией достигнуто соглашение о поставке 130 электрических локомотивов производства компании Alstom.
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