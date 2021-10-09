Украинцы будут иметь возможность использовать четыре выходных дня подряд для праздничных путешествий.

"Укрзализныця" назначила 15 дополнительных поездов ко Дню защитников и защитниц Украины, поезда будут курсировать с 12 по 18 октября.

Как отметила пресс-служба УЗ, таким образом украинцы будут иметь возможность использовать четыре выходных дня подряд для праздничных путешествий.

В западном направлении назначено 6 дополнительных поездов:

№217/218 Киев — Рахов (отправление из Киева 13 и 16 октября, из Рахова — 14 и 17 октября);

№239/207 Киев — Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода — 14 и 17 октября);

№202/201 Ковель — Киев (из Ковеля 12 и 17 октября, из Киева — 13 и 18 октября);

№235/236 Киев — Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода-15 и 17 октября);

№250/249 Чернигов — Киев (из Черновцов 12 и 17 октября, из Киева — 13 и 18 октября);

№207/229 Киев — Ужгород (из Киева 13 октября, из Ужгорода — 17 октября).

В восточном направлении назначены 2 дополнительных поезда:

№254/253 Киев — Запорожье, Мариуполь (из Киева 13 октября, из Мариуполя — 17 октября);

№124/123 Киев — Константиновка (из Киева 13 и 16 октября, из Константиновки — 14 и 17 октября).

В южном направлении назначено 4 дополнительных поезда:

№298/297 Николаев — Киев (из Николаева 12 и 17 октября, из Киева — 13 октября);

№204/203 Одесса — Киев (из Одессы 12 октября, из Киева — 13 октября);

№298/297 Киев — Херсон (из Киева 18 октября);

№268/203 Одесса — Киев (из Одессы 17 октября).

Также три дополнительных поезда соединят города-миллионники 12-18 октября:

№241/242 Харьков — Одесса (отправление из Харькова 13 и 16 октября, из Одессы — 14 и 17 октября);

№168/167 Львов — Одесса (отправление из Львова и Одессы 17 октября);

№211/212 Киев — Львов (из Харькова 13 и 16 октября, из Львова — 14 и 17 октября);

Кроме того, на праздничные дни УЗ назначила дополнительные рейсы поездов №26/25 Одесса — Ивано-Франковск (12 октября из Одессы и 16 октября из Ивано-Франковска), №136/135 Черновцы — Одесса (из Черновцов 12, 14 и 16 октября, из Одессы 13, 15 и 17 октября) и продлила маршрут следования поезда № 779/780 Сумы — Киев в Винницу (отправление поезда туда и обратно 14 октября).

Напомним, ежегодно в октябре мы чтим защитников и защитниц нашей Родины, а также вспоминаем погибших ради свободы Украины. Праздник неизменно отмечается 14 октября. Дата установлена указом президента Петра Порошенко в 2014 году и выбрана неслучайно. В этот день христиане празднуют Покров Пресвятой Богородицы, который был большим праздником для запорожских казаков. В этот день также отмечается День украинского казачества.

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Автор: Анна Нагорная