Ежегодно в октябре мы чтим защитников и защитниц нашей родины, а также вспоминаем погибших ради свободы Украины.

Ежегодно в середине октября мы восхваляем героев Украины, которые отстаивают честь и свободу нашей страны. Это одновременно радостное и грустное событие, ведь в эту дату мы чтим память погибших на фронте. Полное название праздника – День защитников и защитниц Украины, ведь женщины тоже защищают свободу Украины.

Этот праздник заменил День советской армии 23 февраля, хотя некоторые украинцы продолжают отмечать февральскую дату по привычке. День защитника порадует нас дополнительным выходным днем.

Ранее мы рассказывали когда отмечается День танкиста Украины.

День защитника Украины: дата праздника и выходные

Праздник неизменно отмечается 14 октября. Дата установлена указом Петра Порошенко в 2014 году и выбрана неслучайно. В этот день христиане празднуют Покров Пресвятой Богородицы, который был большим праздником для запорожских казаков. В этот день также отмечается День украинского казачества..

14 октября в этом году выпадает на четверг. Этот день будет нерабочим. Выходным также будет пятница 15 октября, но её придется отработать 23 числа.

День защитников Украины: история и значение праздника

Антон Шевченко, старший аналитик фонда "Вернись живым"

Как ветеран российско-украинской войны и как свободовец с 1993 года скажу, что 14 октября - это для нас праздник Покрова, праздник казачества, праздник Украинской повстанческой армии. Соответственно, мы каждый год праздновали, даже когда это не было государственным праздником. Устраивали в Киеве марши в честь УПА, в честь казачества. Приятно, что в конечном итоге к нам прислушались и сделали этот праздник на государственном уровне.

Чествование украинских защитников теперь является приоритетом. Но государство должно вспоминать о них не раз в год, потому что украинцы гибнут на этой войне каждый день. Нужно достойно заботить о военных, обеспечить пенсии и жилье. Должны быть льготы для детей погибших на фронте.

В действительности День защитников и защитниц Украины это повод для людей собраться, вспомнить время службы и помянуть погибших друзей. Конечно, празднование такого праздника на государственном уровне является очень важным. Но ещё важнее дать ветеранам социальную защиту и вспоминать о них чаще, чем раз в году.

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Автор: Екатерина Пулатова