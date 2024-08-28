В ФРТУ отмечают, что повышение железнодорожных тарифов сейчас может привести к тому, что еще часть украинских крупных предприятий просто остановится.

Благодаря успеху Вооруженных сил Укрзализныця смогла рекордно нарастить объемы перевозок, но вместо того, чтобы накапливать прибыль, начала раздувать расходы. Сейчас компания должна объяснить правительству причины безумного роста расходов. А потом - договориться с партнерами о помощи. Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта (ФРТУ) Владимир Гусак, комментируя намерение УЗ повысить тариф на грузовые перевозки под видом "гармонизации".

"Гармонизация тарифов - это некий эвфемизм, который Укрзализныця использует для очередной попытки необоснованного повышения тарифов. В нынешней ситуации это откровенно нецелесообразно. Укрзализныця смогла благодаря действиям ВСУ добиться большого роста перевозок - на 25% в первом полугодии 2024 года. Доходы Укрзализныци за этот же период выросли на 20%. Но Укрзализныця почему-то начала раздувать свои расходы. И там просто какие-то сумасшедшие цифры!", - отметил эксперт.

Он уточнил, что другие операционные расходы компании выросли в первом полугодии по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 80%, или 2,5 миллиарда гривен. Из-за этого уменьшилась и прибыль Укрзализныци.

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"Укрзализныця говорит, что в июле они вышли в убытки. А происходит просто неконтролируемый рост расходов, причем руководство УЗ не может или не хочет объяснить, что там происходит. Вместо этого они выходят с откровенно вредной сейчас для всей экономики Украины инициативой по дальнейшему повышению железнодорожных тарифов", - говорит Гусак.

Он выразил убеждение, что в нынешней ситуации повышение железнодорожных тарифов приведет к тому, что бизнес, истощенный войной и постоянным ростом цен на энергоресурсы, вынужден будет просто закрыться.

"Повышение железнодорожных тарифов сейчас может привести к тому, что еще часть украинских крупных предприятий просто остановится. И кто-то из них уже не сможет возобновить свою работу уже после победы Украины. Поэтому, подводя итоги: Укрзализныце следует прежде всего объяснить обществу, власти, бизнесу свой безумный рост расходов. И после того, если будет оставаться потребность в каких-то дополнительных средствах, можно будет вести речь о привлечении внешней помощи или внешних кредитов, которые Укрзализныця может привлечь, в отличие от малых, средних и даже крупных частных предприятий экономики Украины", - резюмировал эксперт.

Напомним, руководитель УЗ Евгений Лященко заявил, что компания планирует очередное повышение тарифов, хотя сейчас компания фиксирует прибыль в размере 3,1 млрд грн.

В то же время президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что повышение тарифов заставит предприятия сворачивать деятельность, что неизбежно отразится на состоянии украинской экономики. Поэтому перед принятием такого решения нужно прагматично взвесить все возможные последствия.