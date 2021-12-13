Перевозчикам, которые работают без соответствующих документов придется заплатить штраф в размере 17 тысяч гривень.

На украинских дорогах начали дежурить сотрудники "Укртрансбезопасности", а также экипажи полиции, которые выписывают штрафы нелегальным перевозчикам.

Об этом заявил глава Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков Игорь Житинский, сообщает UBR.ua.

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Перевозчикам, которые работают без соответствующих документов придется заплатить штраф в размере 17 тысяч гривень.

Как отметил Житинский, для выписывания штрафа решение суда не нужно.

"Это действенный рычаг борьбы с нелегальными перевозчиками", – сказал он.

Житинский призвал украинцев при выявлении "автобусных пиратов" обращаться в "Укртрансбезопасность" или в Национальную полицию Украины. При этом нужно указать, как и где водители забирают пассажиров и сделать фото или видео транспортного средства с номерами.

Борьба с нелегальными перевозчиками:

С 1 октября 2021 года в Украине вступили в силу изменения в законодательстве, в соответствии с которыми за перевозку пассажиров и грузов без необходимых документов предусматривается штраф в размере от 17 тыс. грн.

Автор: Елена Коваленко