Если закон примут, то любители превышать скорость не отделаются штрафами.

Народные депутаты Украины продолжают бороться с нарушениями ПДД, в частности с превышением скорости. Для этого в Верховную Раду Украины подали новый законопроект, который предусматривает увеличение штрафов и даже лишение водительских прав.

Об этом говорится в сюжете 2+2.

По всей Украине работает менее двух сотен камер видео и фотофиксации. В МВД уверяют, что к 2024 году их будет полторы тысячи. Но все равно эти цифры – капля в море, потому что количество ветрогонов на дорогах – безумное. Хотя в этом году штрафы за превышение скорости ощутимо выросли, но любителей надавить на газ это никак не остановило. Поэтому законотворцы начали придумывать еще более строгие методы наказания.

В настоящее время пачками штампуют новые законы об увеличении наказания за превышение скорости, которые, к сожалению, никаких заметных результатов не дали.

Читайте такжеВ МВД пообещали строго наказывать за езду на "лысой резине"И вот результат – очередной новый законопроект, который, по мнению его авторов, должен повлиять на вождей. Проект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Нардепы предлагают ввести новые штрафы за превышение скорости в населенном пункте:

на 20 км/час – оставили без изменений – 240 гривень;

на 30 км/час – 1,7 тысячи гривень;

на 50 км/час – лишение водительских прав на срок от трех до шести месяцев;

на 70 км/час - лишение водительских прав на срок от шести месяцев до года.

В то же время есть водители, для которых высокие штрафы не являются сдерживающим фактором, а вот угроза лишения прав может и остановить подобных гонщиков.

Авторы законопроекта таким образом хотят снизить число ДТП с тяжелыми последствиями, потому что зачастую такие аварии происходят в населенных пунктах, где много пешеходов и велосипедистов. В свою очередь водители считают, что лишение прав – слишком жесткая мера.

Читайте такжеПод Одессой дальнобойщики блокировали трассу на КиевКоординатор кампании по обеспечению дороги говорит, что закон необходимо дорабатывать, а наказывать жестче надо за любые минимальные превышения. Дело в том, что даже 70 км/час, которые разрешены в городе, могут быть смертельно опасны для пешеходов, поэтому во многих европейских городов максимальную скорость снизили до 30 км/час, и там тоже за нарушения водители становятся пешеходами. При этом водителям приходится снова учиться в автошколе, чтобы вернуть права.

Как ранее сообщал УНИАН, в МВД предложили отправлять водителей в тюрьму, а гражданам разрешить самостоятельно фиксировать нарушителей. Идеи планируют воплотить в новом законопроекте.

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Автор: Анастасия Горбачева