Теперь название украинизировано и лишено имперского варианта.

Украинцы выбрали вариант переименования "Южной железной дороги". Теперь она будет иметь название "Харьковская", сообщает вице-премьер-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram.

Опрос проходил на платформе Дия. В нем приняли участие более 860,4 тысячи украинцев.

Победный вариант "Харьковская железная дорога: выбрали 39% респондентов – 335,6 тысяч человек.

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Всего было представлено четыре варианта. Меньше всего поддержки получило название "Слободская железная дорога" - 57,4 тысячи голосов. Второе и третье место в голосовании заняли "Слобожанская" и "Восточная" железные дороги: соответственно 234,7 тысячи и 232,5 тысяч респондентов выбрали эти варианты.

"Опрос состоялся в рамках масштабного проекта Укрзализныци "железная украинизация". Главная цель - полностью дерусифицировать Украинские железные пути и избавиться от всех советских и российских названий, символов и надписей. В дальнейшем строим электронную демократию в действии", - сообщается в Telegram платформы действие.

"Укрзализныця" и отказ от Российского: что известно

В феврале этого года "Укрзализныця" объявила о трехлетнюю программу "железная украинизация". Ее цель избавиться от имперских и российских названий и обозначений на любых объектах железнодорожного транспорта.

Недавно украинцы проголосовали и за изменение названия "Юго-Западной железной дороги". В том опросе приняли участие 1,1 миллиона респондентов.

Процесс переименования региональных филиалов будет завершен в 2023 году.

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