Вагоны изготовлены с учетом принципов инклюзивности и безбарьерности.

"Укрзализныця" получила последние 15 пассажирских вагонов из 100, которые были заказаны в 2021 году за средства государственного бюджета.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, все 100 вагонов были изготовлены Крюковским вагоностроительным заводом. Также в этом году в госбюджете предусмотрены средства на обновление подвижного состава для пассажирских перевозок.

"Несмотря на продолжающиеся боевые действия, компания продолжает успешно выполнять свою гуманитарную функцию. Так, значительная часть этих 100 вагонов использовалась для эвакуации населения с линии фронта и для перевозки дипломатических делегаций стран-союзников. Вагоны изготовлены с учетом принципов инклюзивности и безбарьерности", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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Отмечается, что в каждом из переданных 15 вагонов предусмотрена инклюзивная гардеробная и одно безбарьерное купе, где есть специальные спальные диваны с изменением угла наклона и фиксацией тела, место для инвалидной коляски и ремни для его закрепления, пульт с регулировкой освещения, кнопкой вызова проводника, устройством громкоговорящей связи с проводником.

Также во всех инклюзивных вагонах установлены рельефные таблички со шрифтом Брайля, нанесена контрастная маркировка для слабовидящих, а входная группа оборудована удлиненными перилами и складными пандусами.

Кроме того, другие новые пассажирские вагоны, полученные в рамках заказа, оборудованы кондиционером, кулером с питьевой водой, сигнализацией на каждом купе, индикатором занятости уборных и кнопкой вызова проводника. Вагоны имеют увеличенный объем багажного отделения и оборудованы системами видеонаблюдения в общих зонах, вакуумными туалетами, пеленальными столиками, а также розетками и USB-портами возле каждого места.

Полученные 15 вагонов будут курсировать в составах поездов из столицы на Кишинев, Хелм, Перемышль, Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Херсон, Одессу, Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, а также в составе поездов по маршрутам Одесса – Львов, Днепр – Трускавец, Харьков – Трускавец, Харьков – Одесса, Харьков – Ивано-Франковск, Харьков – Хелм и Запорожье – Перемышль.

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