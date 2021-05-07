Скопление автомобилей образовалось именно на выезд из Украины.

По состоянию на утро 7 мая на украинско-польской границе скопилось более двухсот авто. Львиная доля в пункте пропуска "Шегини", есть пробка и в "Краковце".

Пограничники прогнозируют, что очереди к выходным исчезнут. Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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Скопление автомобилей образовалось именно на выезд из Украины. Своей очереди украинцы ожидают по 8-10 часов.

Как говорится в сюжете, это заробитчане, которые массово возвращаются на работу в страны Европы после Пасхи, и студенты.

Очереди, как отмечают украинские пограничники, были прогнозируемы и образуются ежегодно в период праздников. Ускорить пропуск нельзя из-за карантинных мер безопасности, так как обе стороны тратят больше времени на оформление из-за температурного скрининга и проверки документов.

"Праздники уже закончились и наши граждане возвращаются на работу, возможно, на обучение в страны Европы. Прогнозируем, что очереди к выходным должны исчезнуть", — рассказала начальник пресс-службы Львовского пограничного отряда Ярослава Мельник.

Польша и обязательный карантин

Польша с 30 марта 2021 года ввела обязательный карантин для лиц, прибывающих из Шенгенской зоны. Наличие отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного в Украине, освобождает наших граждан от карантина. Освобождение от карантина также возможно в случае получения отрицательного результата теста, сделанного в Польше.

Что этому предшествовало

По состоянию на 14 апреля 2021 года на границе с Польшей застряли около 300 автомобилей.

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Автор: Елена Коваленко