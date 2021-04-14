У пункта пропуска "Грушев" в очереди стоят 10 автомобилей, у "Шегини" - 150, у пункта пропуска "Краковец" - 100 автомобилей.

На границе Украины с Польшей в очередях стоят 260 автомобилей.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы.

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У пункта пропуска "Грушев" в очереди стоят 10 автомобилей, у "Шегини" - 150, у пункта пропуска "Краковец" - 100 автомобилей.

Кроме того, на границе с Венгрией в пункте пропуска "Тыса" в очереди стоят 50 автомобилей.

Очереди автомобилей на границе

8 апреля 2021 года на украинско-польской границе образовались очереди из автомобилей. На трех пунктах пропуска застряли 240 транспортных средств. На КПП "Рава-Русская" собралось 30 автомобилей, в "Шегинях" - 110, в "Краковец" - 100.

Польша и обязательный карантин

Польша с 30 марта 2021 года ввела обязательный карантин для лиц, прибывающих из Шенгенской зоны. Наличие отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного в Украине, освобождает наших граждан от карантина. Освобождение от карантина также возможно в случае получения отрицательного результата теста, сделанного в Польше.

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Автор: Елена Коваленко