Некоторые специалисты предполагают, что законопроект может крайне негативно повлиять на рынок новых авто.

На днях СМИ сообщали, что авторынок отреагировал на инициативу правительства о введении 15% военного сбора при покупке (первой регистрации авто) стремительным ростом продаж. Якобы, из-за этого украинские автосалоны почти опустели.

Впрочем, эксперты, с которыми пообщался УНИАН, пока не видят стремительного роста спроса на наиболее популярные категории автомобилей.

"Такого непосредственного влияния на продажи автомобилей и на рынок в целом мы не заметили. Обычно он инертен и не реагирует так быстро сразу на сплетни о дополнительных пошлинах. Тем более, что с начала мая из-за принятия закона о мобилизации рынок сильно просел", - рассказал агентству основатель сервиса по автоподбору Motor Scout Евгений Билецкий.

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"Скажем так, это связано с более дорогими брендами", - заявил в свою очередь один из дилеров Renault, комментируя УНИАН информацию о росте спроса из-за новой законодательной инициативы.

При этом эксперты предполагают, что в будущем она может повлиять на рынок более существенно.

"Ну и этот налог сильнее повлияет именно на новые автомобили. Я честно говоря вообще думаю, что он его (рынок, - УНИАН) убьет, а вот на подержанные и на привезенные из США это повлияет не так сильно, ведь облагаться налогом будет только сумма в инвойсе и комиссия", - добавил Евгений Билецкий.

Украинский авторынок - последние новости

Ранее эксперты выяснили, что оборудованные бензиновыми двигателями внутреннего сгорания новые легковушки продолжают доминировать на украинском рынке. Среди новых легковых авто с бензиновыми ДВС наибольшим спросом в этом году пользовалась Mazda CX5. Если говорить об импортированных подержанных авто с бензиновыми ДВС, то здесь лидером оказался Volkswagen Golf.

Также сообщалось, что в Украине резко вырос спрос на автомобили из Китая: за первое полугодие граждане нашей страны приобрели около 7,3 тысячи легковых авто, ввезенных из Китая.

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