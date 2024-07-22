Какие бензиновые легковушки чаще всего покупают украинцы /коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Оборудованные бензиновыми двигателями внутреннего сгорания новые легковушки продолжают доминировать на нашем рынке, хотя их доля и несколько уменьшилась. Об этом сообщает портал "Укравтопром".

За полгода украинский автопарк пополнили 14,1 тыс новых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2023-го. При этом доля бензиновых легковушек в общих продажах новых авто снизилась в этом году с 49% до 43%.

Лидером в этом сегменте рынка стала Mazda CX5 с показателем 876 автомобилей. Пятерка моделей новых легковых авто с бензиновыми ДВС выглядит так:

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  • Mazda CX5 876 единиц;
  • Toyota RAV-4 862;
  • KIA Sportage 826;
  • Renault Duster 749;
  • Suzuki SX4 м 578.

Если говорить об импортированных подержанных легковушках, то здесь авто с бензиновыми двигателями также удерживают первенство: к ним принадлежали 48% подержанных авто, которые в 2024-м перешли на номера Украины. Средний возраст этих автомобилей составил 10,3 лет.

Лидеры среди импортированных подержанных авто с бензиновыми ДВС:

  • Volkswagen Golf 3646 единиц;
  • Volkswagen Tiguan 2220;
  • Audi Q5 2219;
  • Nissan Rogue  2210;
  • Renault Megane 2032.

Новости украинского авторынка  что интересного

Ранее стало известно, что за первое полугодие 2024-го украинцы приобрели примерно 7,3 тыс легковых авто, ввезенных из КНР. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на авто из Китая вырос примерно в полтора раза.

Кроме того, недавно специалисты назвали наиболее популярные в нашей стране подержанные авто из Соединенных Штатов Америки. Как оказалось, наибольшим пользовалась TESLA Model 3.

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