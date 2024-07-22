Доля бензиновых автомобилей в общих продажах новых легковых авто снизилась по сравнению с прошлым годом.

Оборудованные бензиновыми двигателями внутреннего сгорания новые легковушки продолжают доминировать на нашем рынке, хотя их доля и несколько уменьшилась. Об этом сообщает портал "Укравтопром".

За полгода украинский автопарк пополнили 14,1 тыс новых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2023-го. При этом доля бензиновых легковушек в общих продажах новых авто снизилась в этом году с 49% до 43%.

Лидером в этом сегменте рынка стала Mazda CX5 с показателем 876 автомобилей. Пятерка моделей новых легковых авто с бензиновыми ДВС выглядит так:

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Mazda CX5 – 876 единиц;

876 единиц; Toyota RAV-4 – 862;

862; KIA Sportage – 826;

826; Renault Duster – 749;

749; Suzuki SX4 м 578.

Если говорить об импортированных подержанных легковушках, то здесь авто с бензиновыми двигателями также удерживают первенство: к ним принадлежали 48% подержанных авто, которые в 2024-м перешли на номера Украины. Средний возраст этих автомобилей составил 10,3 лет.

Лидеры среди импортированных подержанных авто с бензиновыми ДВС:

Volkswagen Golf – 3646 единиц;

3646 единиц; Volkswagen Tiguan – 2220;

2220; Audi Q5 – 2219;

2219; Nissan Rogue – 2210;

2210; Renault Megane – 2032.

Новости украинского авторынка – что интересного

Ранее стало известно, что за первое полугодие 2024-го украинцы приобрели примерно 7,3 тыс легковых авто, ввезенных из КНР. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на авто из Китая вырос примерно в полтора раза.

Кроме того, недавно специалисты назвали наиболее популярные в нашей стране подержанные авто из Соединенных Штатов Америки. Как оказалось, наибольшим пользовалась TESLA Model 3.

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