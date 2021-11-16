Другие сервисы, такие как UberX и Uber Comfort, в столице будут функционировать.

Uber останавливает сервис для совместных ежедневных поездок Uber Shuttle в Киеве.

Об этом говорится в сообщении компании.

"После 2,5 лет работы Uber Shuttle в Киеве мы приняли нелегкое решение остановить работу этого сервиса с 19 ноября", - заявляет компания.

Uber поблагодарил клиентов и партнеров за все годы сотрудничества.

Читайте такжеНовые тарифы на проезд от КГГА шокировали даже маршрутчиков: теперь у них - свои планыВ то же время другие сервисы, такие как UberX и Uber Comfort, в столице и в дальнейшем будут функционировать.

В компании обязались вернуть неиспользованный баланс пакетов Shuttle, действительных по состоянию на 19 ноября, на карту, с которой была осуществлена покупка.

Для пакетов, которые были приобретены за наличные, возврат стоимости состоится в форме кредитов Uber, которые могут быть использованы на любой сервис Uber в Украине.

Причины такого решения компания не называет.

Uber Shuttle временно останавливал работу в Киеве весной 2021 года из-за "коронакризиса.

Uber Shuttle появился в украинской столице в 2019 году.

Uber Shuttle - это сервис, который позволяет пассажирам заказывать не отдельное такси, а бронировать место в микроавтобусе, который будет следовать по определенному маршруту.

Автор: Яна Ставская