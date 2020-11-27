Мэр выступил против запрета движения общественного транспорта.

В Киеве в случае введения жесткого локдауна не нужно останавливать общественный транспорт.

Такое мнение высказал столичный городской голова Виталий Кличко в эфире канала "Украина 24".

Кличко утверждает, что в случае введения локдауна будет настаивать на том, чтобы метро и общественный транспорт не останавливали.

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"Все вводится для того, чтобы разорвать цепь распространения, но очень много людей задействованы в обеспечении жизнедеятельности города, и мы не можем остановить город вообще. Я говорю о водоснабжении, электроснабжении и так далее. Город - это живой организм. Нельзя, чтобы мы остановили работу транспорта, и люди будут забиваться в один автобус, как в прошлый раз", - сказал он.

По словам мэра, во многих других странах вводили локдаун, но транспорт не останавливали, чтобы люди могли ездить на работу.

"Я много раз подчеркивал, что без крайней нужды люди не должны выходить в общественные места, пользоваться общественным транспортом. И очень важно контролировать те правила, которые введет правительство. Мы обращаемся к людям, чтобы они проявляли сознание. Локдаун не будет иметь никакого эффекта, если мы не разорвем цепочку передачи инфекции", - сказал он.

Локдаун в Украине: что известно

11 ноября Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантин на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмину отменить карантин выходного дня.

25 ноября в Кабмине допустили введение тотального карантина на новогодние праздники.

В ОП заявили, что решение о введении в Украине локдауна может быть принято после третьих выходных "карантина выходного дня" - то есть 28-29 ноября.

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Автор: Юрий Годован