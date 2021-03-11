Эзугбая отметил, что существуют отдельные силы, которые мешают реформированию компании.

Директор по коммерческой работе и логистике акционерной компании «Укрзализныця» (УЗ) Иракли Эзугбая подал в отставку и заявил о «травле» отдельными силами, которые не заинтересованы в реформах в компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

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«Хочу сделать заявление от себя об отставке с позиции директора логистики и коммерции», - сообщил он.

Эзугбая отметил, что существуют отдельные силы, которые мешают реформированию компании.

«Понимаю, что есть некие силы, которые не очень заинтересованы в национальном грузовом перевозчике. Разумеется, то, что недополучает «Укрзализныця», получает кто-то другой. К сожалению, началась травля, травля вышла за разумные границы... Поэтому, исходя из ситуации, где мой личный вопрос доминирует над национальным обсуждением будущего «Укрзализныци», я принял решение уйти в отставку с полной поддержкой генерального директора и реформ, которые начаты. И с надеждой, что реформы будут завершены», - сказал он.

Эзугбая добавил, что компания нуждается в дальнейшем реформировании и отметил, что на этом пути многое удалось достичь нынешнему менеджменту «Укрзализныци».

Что этому предшествовало

В январе Министерство инфраструктуры сообщило о создании в рамках структурной реформы акционерной компании «Укрзализныця» (УЗ) двух новых филиалов – филиала грузовых перевозок «УЗ Карго» и оператора инфраструктуры «УЗ Инфра».

В октябре 2020 года глава правления компании Владимир Жмак сообщил, что «Укрзализныця» планирует до конца 2021 года завершить переподчинение подразделений и выделить четыре вертикали. По его словам, превращение акционерной компании «Укрзализныця» в холдинг посредством разделения на 4 компании (грузовую, пассажирскую, производственную и инфраструктурную) позволит увеличить объемы грузовых перевозок, а также сделать самоокупаемыми пассажироперевозки.

«Укрзализныця»

«Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец