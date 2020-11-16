Самая большая в мире зарядная станция Tesla / Twitter
Производитель электромобилей Tesla открыла в Калифорнии крупнейшую в мире станцию зарядки для транспорта.
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Как сообщает IXBT, станция cети Supercharger в городе Файрбо включает в себя 56 зарядных устройств. Для водителей работает мини-маркет и ресторан. Питание станции частично обеспечивается за счет солнечных навесов.
Недавно компания отчиталась о введении в строй 20-тысячного зарядного устройства сети Supercharger.
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