Питание станции частично обеспечивается за счет солнечных навесов.

Производитель электромобилей Tesla открыла в Калифорнии крупнейшую в мире станцию зарядки для транспорта.

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Как сообщает IXBT, станция cети Supercharger в городе Файрбо включает в себя 56 зарядных устройств. Для водителей работает мини-маркет и ресторан. Питание станции частично обеспечивается за счет солнечных навесов.

Недавно компания отчиталась о введении в строй 20-тысячного зарядного устройства сети Supercharger.

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Автор: Дмитрий Захаров