Tesla поставила на конвейер электрокроссовер Model Y

Илон Маск уточнил, что самым доступным предложением в линейке станет "дальнобойная" заднеприводная Long Range RWD с запасом хода свыше 500 километров.

Tesla начала (пробное) серийное производство новой конфигурации компактного электрокроссовера Tesla Model Y - одномоторной модификации Long Range RWD.

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Об этом сообщает портал ITC.ua со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

"В прошлом месяце мы узнали, что Tesla передумала выпускать базовую версию Standard Range за 39 тысяч долларов из-за "неприемлемо низкого" запаса хода (<250 миль по циклу EPA). Делая анонс, глава Tesla Илон Маск уточнил, что самым доступным предложением в линейке станет "дальнобойная" заднеприводная Long Range RWD с запасом хода свыше 300 миль (около 500 километров) - к слову, на недавнем отчете он заявил, что запас хода в 500 километров для современных электромобилей должен стать отраслевым стандартом", - говорится в сообщении.

Тогда Маск сообщил, что Long Range RWD выйдет в ближайшие месяцы и будет стоить 45 тысяч долларов (то есть, на 6 тысяч долларов дороже отмененной Standard Range). Буквально на днях вариант Long Range RWD кроссовера Model Y ненадолго появился на официальном сайте, причем с более высокой ценой 48 тысяч долларов. Пока неясно, сколько в итоге будет стоить оговариваемая Long Range RWD, но в ее скором выходе никаких сомнений нет.

"В публикации источника говорится, что Tesla собрала несколько тестовых экземпляров Model Y LR RWD на сборочной линии GA4 (сокращение от General Assembly Line 4) во Фримонте, прежде чем временно остановить ее для модернизации", - подчеркивает издание.

GA4 - это та самая известная производственная линия Tesla под "палатками". В 2018 году для решения производственных проблем с Model 3 компания Tesla всего за три недели запустила новую сборочную линию под гигантским тентом. Именно эта производственная линия в итоге помогла Tesla нарастить выпуск электромобилей Model 3 до 5 тысяч машин в неделю.

Новейший компактный электрокроссовер Tesla Model Y, вышедший на рынок в марте, сейчас продается в США и Канаде в двух более дорогих конфигурациях - двухмоторная Dual Motor RWD и заряженная Performance.

Сейчас производство Model Y ведется только на заводе Tesla во Фримонте. В будущем эта модель также будет выпускаться еще и на заводе Gigafactory 3 в Шанхае, и на будущем немецком заводе Tesla Gigafactory 4 в Бранденбурге, а также на планируемом Gigafactory 5 в Техасе. По плану, европейские покупатели Model Y смогут получить машины, когда заработает строящийся сейчас завод Gigafactory 4 в Берлине - это должно произойти уже в 2021 году.

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