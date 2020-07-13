Низкий запас хода: Tesla передумала выпускать "народный электрокроссовер" (фото)

Tesla передумала выпускать Model Y за $39 тысяч - вместо нее выйдет Long Range RWD за $45 тысяч, а версия Long Range теперь стоит дешевле $50 тысяч.

Новейший компактный электрокроссовер Tesla Model Y, вышедший на рынок в марте, сейчас продается в США и Канаде в двух более дорогих конфигурациях - Long Range и Performance. Но на презентации в марте 2019 года нам обещали еще две версии - двухмоторную AWD и "народную" Standard Range за $39 тысяч.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Сейчас же стало известно, что Tesla решила отказаться от выпуска версии Standard Range из-за, как рассказал в своем твиттере глава компании Илон Маск, "неприемлемо низкого" запаса хода (<250 миль по циклу EPA)", - говорится в сообщении.

Tesla по-прежнему планирует выпустить более доступную версию Model Y "в ближайшие месяцы" - одномоторную модификацию Long Range RWD. Стоить она будет $45 тысяч. То есть, на $6 тысяч дороже изначально планируемой Standard Range. Пока подробностей об отличиях нет, но как минимум по запасу хода Long Range RWD должна превосходить Standard Range. Маск пообещал значительно больше 300 миль на одном заряде.

No, as range would be unacceptably low (< 250 mile EPA) — Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2020

Здесь можно вспомнить о "народной" версии Model 3 за $35 тысяч. В прошлом году Tesla несколько задержала отгрузки удешевленных Model 3 в стандартной комплектации (Standard Range), а затем убрала возможность ее покупки через сайт. Сейчас купить Model 3 в версии Standard Range можно только по телефону, либо же купить непосредственно в одном из магазинов. Через сайт предлагается чуть более дорогая конфигурация Standard Range Plus за $38 тысяч, отличающаяся увеличенным запасом хода в 390 км и комплетацией (регулируемые сиденья, более качественные материалы отделки и продвинутая аудиосистема).

Но есть и хорошие новости. Tesla снизила цену Model Y в версии Long Range Dual Motor ниже $50 тысяч - теперь машина стоит $49 990 вместо $52 990.

Одновременно Tesla включила в стандартное оснащение Model Y Performance набор опций "Performance Package", который включает заниженную подвеску, педали из алюминиевого сплава, усиленные тормоза и ограничитель скорости, срабатывающий на отметке 250 км/ч, а не 233 км/ч.

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