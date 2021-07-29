Городские власти не отрицают намерение упорядочить парковку во дворах.

Власти Киева пока не имеют планов собирать деньги с жителей за парковку во дворах домов.

Об этом заявил начальник Инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин, сообщается на сайте киевских властей.

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Вместе с тем, по словам Рахматуллина, Киевская горгосадминистрация планирует провести мониторинг придомовых территорий на предмет принадлежности их к ОСМД или ЖСК. Это предусмотрено комплексной программой по упорядочению парковки в городе.

"Жители, чья придомовая территория не принадлежит ОСМД или ЖСК, будут об этом проинформированы. Мы предложим им в течение определенного периода оформить участок возле дома на баланс ОСМД или ЖСК", - добавил Рахматуллин.

Он отметил, что парковку во дворах необходимо благоустраивать так же, как город делает это на подъездах к больницам или возле учебных заведений.

"Хаотичное размещение автомобилей, причем не только жителей дома, но и работников соседних офисов, мешает проезду как "скорых" и аварийных служб, так и жителям домов", – отметил Рахматуллин.

Платная парковка

28 июля 2021 года в СМИ появилась информация, что в Киеве могут ввести плату за парковку возле жилых домов. Парковка возле своего дома будет обходиться киевлянам в 25-35 гривен за час.

Как сообщило Dtp.kiev.ua, ссылаясь на Рахматулина, столичные власти планируют брать с водителей деньги за использование придомовой территории. Такие меры Рахматуллин назвал "абсолютно обоснованными", поскольку по его словам "нигде нет расчетов, что человек должен парковаться под своим жильем".

В КГГА планируют, что платная парковка появится в тех жилых дворах, чья придомовая территория принадлежит городу. Жители будут об этом оповещены и в течение выделенного периода смогут решить вопрос с оформлением земли или же согласиться на разработку платных парковочных мест.

Автор: Инна Андалицкая