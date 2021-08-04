Средняя цена ресурса в размере 17,02 грн/л является рекордной для Украины за всю историю наблюдения.

В Украине цены на автогаз впервые превысили 17 гривень за литр.

Это следует из данных Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

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По состоянию на 4 августа литр автогаза подорожал сразу на 13 копеек и достиг 17,02 грн.

Автогаз на станциях ОККО подорожал на 20 коп./л, до 17,69 грн/л.

Shell, "Автотранс", BVS, Chipo, Glusco, "Рур груп", Marshal и Mango подняли цены на 5-40 коп./л.

СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 8 и 3 коп./л, до 17,08 до грн/л и 16,96 грн/л соответственно.

Рекордное подорожание:

Средняя цена ресурса в размере 17,02 грн/л является рекордной для Украины за всю историю наблюдения. Всего с начала июля цены выросли на 1,68 грн/л, или 11%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали на 5 050 грн/т (на 27%), до 28 680 грн/т.

Цены на автогаз: что необходимо знать

Подорожание вызвано ростом оптовых цен из-за резкого снижения импортных поставок в начале июля, ростом стоимости пропан-бутана в ЕС и на внутреннем рынке РФ – самого крупного экспортёра сжиженного газа в Украину.

Так, по словам импортёров, отгрузка ресурса июля производства "Роснефти" началась позднее на 10 дней. Некоторые игроки за месяц получили незначительные объемы от месячной номинации. Также, поставки газа в Украину в июле на 31,8% снизил "Лукойл".

Кроме того, в связи с введением санкций США и ЕС по отношению "Белнефтехиму" и нефтепродуктовой отрасли Беларуси, снизились объемы поставок с белорусских заводов и транзитные поставки автопартиями через Беларусь.

Автор: Елена Коваленко