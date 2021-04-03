С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации вводят жесткий локдаун, в частности, проезд в общественном транспорте будет осуществляться по спецпропускам.

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА обратился в Главное управление Нациoнальной полиции из-за объявлений о продаже в Интернете спецпропусков для проезда в общественном транспорте, введенных на время ужесточения карантина.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Отмечается, что сегодня началась выдача спецбилетов на проезд в общественном транспорте. И сразу в сети Интернет начали появляться объявления об их продаже.

В Департаменте подчеркнули, что спецбилеты бесплатно выдаются тем организациям, которые обеспечивают жизнедеятельность страны и города, - это медицинские работники, правоохранители, работники жилищно-коммунальной сферы, работники супермаркетов и аптек, социальные работники и др.

Усиление карантина в Киеве

С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации вводят жесткий локдаун, в частности, проезд в общественном транспорте будет осуществляться по спецпропускам. Всего таких пропусков будет, как и во время карантина в прошлом году, около 400 тысяч.

Также закроют детсады и начальные классы в школах.

Как сообщил мэр Виталий Кличко, ограничения будут действовать минимум до 16 апреля.

Власти города усилили карантин с 20 марта, с 23 марта Киев находится в "красной" зоне эпидопасности.

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Автор: Виктория Токарева