Департамент транспортной инфраструктуры КГГА обратился в Главное управление Нациoнальной полиции из-за объявлений о продаже в Интернете спецпропусков для проезда в общественном транспорте, введенных на время ужесточения карантина.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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Отмечается, что сегодня началась выдача спецбилетов на проезд в общественном транспорте. И сразу в сети Интернет начали появляться объявления об их продаже.
В Департаменте подчеркнули, что спецбилеты бесплатно выдаются тем организациям, которые обеспечивают жизнедеятельность страны и города, - это медицинские работники, правоохранители, работники жилищно-коммунальной сферы, работники супермаркетов и аптек, социальные работники и др.
Усиление карантина в Киеве
- С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации вводят жесткий локдаун, в частности, проезд в общественном транспорте будет осуществляться по спецпропускам. Всего таких пропусков будет, как и во время карантина в прошлом году, около 400 тысяч.
- Также закроют детсады и начальные классы в школах.
- Как сообщил мэр Виталий Кличко, ограничения будут действовать минимум до 16 апреля.
- Власти города усилили карантин с 20 марта, с 23 марта Киев находится в "красной" зоне эпидопасности.
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