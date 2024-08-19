Снижение тарифа на грузовые перевозки 'Укрзализныци' станет хорошим драйвером для экономики, - эксперт

Забловский пояснил: государственные монополии могут работать только в случае, если работает бизнес, ведь без него эти компании тоже получат убытки.

В условиях войны нужно искать новые стимулы и мотиваторы для развития бизнеса и экономики. Одним из таких драйверов может стать снижение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки. Об этом рассказал руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Андрей Забловский.

"В условиях войны, если макроэкономические предпосылки для смягчения или изменения тарифной политики на железнодорожные грузовые перевозки, то надо это делать. Как ни парадоксально звучит, но в условиях войны надо искать стимулы и мотиваторы для работающего бизнеса", - подчеркнул эксперт.

Он пояснил: государственные монополии могут работать только в случае, если работает бизнес, ведь без него эти компании тоже получат убытки. В то же время, монополии от снижения тарифов тоже получают значительные бонусы - в частности, расширение клиентской базы.

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"Для них это масштабирование, увеличение клиентской базы, диверсификация рисков и конкуренция с другими. Укрзализныци, например - с автомобильным рынком и другими перевозками. Поэтому, когда увеличивается грузопоток, а экспорт достигает определенных показателей, то это дает основания для снижения тарифов", - убежден Забловский.

Эксперт также напомнил, что прецеденты уже есть, и они были успешными, поэтому можно заходить в консультации с другими участниками рынка, и создать лучшие условия для рынка.

"Иногда, как ни парадоксально, государство должно находить возможные инструменты, возможности и механизмы для того, чтобы стимулировать внутренний спрос, грузоперевозки и экспортную деятельность. Речь не идет о прямой поддержке отдельных предприятий или отраслей. Речь о том, чтобы такими, иногда казалось бы, неординарными мерами показывать зеленый свет - что мы можем создавать модели работающей экономики даже в условиях войны, когда очень много шоков, вызовов и стресса для бизнеса", - резюмировал эксперт.

Напомним, за первое полугодие Укрзализныця отчиталась о рекордных объемах перевозок и о получении 3,1 млрд грн прибыли. Но руководитель УЗ Евгений Лященко заявил, что на конец года компания планирует убыток в размере 2,7 млрд грн, поэтому необходимо в очередной раз повысить тарифы на перевозки.

В свою очередь Украинский национальный комитет Международной Торговой Палаты (ICC Ukraine) заявил, что повышение железнодорожных грузовых тарифов окажет крайне негативное влияние на промышленность и снизит экспортные поступления. К тому же, постоянные убытки Укрзализныци генерируют не перевозки грузов, а значительные и постоянно растущие расходы компании, а также вопиющая некомпетентность ее менеджмента компании.