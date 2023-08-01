Авиакомпания сделает доступ в интернет на борту самолета бесплатным.

Со 2 августа 2023 года швейцарская авиакомпания Swiss International Air Lines, входящая в Lufthansa group, сделает доступ в интернет в самолете бесплатным для всех пассажиров.

Как сообщает Avianews, данная услуга будет предоставлятьсяся на дальнемагистральных авиалайнерах авиаперевозчика. Пассажиры во время полета смогут получать и отправлять тестовые и графические сообщения через мессенджеры.

Для этого необходимо подключиться к Wi-Fi сети на борту самолета, через которую обеспечивается связь.Трафик в бесплатном пакете не ограничен. Обмениваться сообщениями можно с любой платформы — мобильного телефона, планшета или ноутбука.

Видео дня

Путешественники, которые захотят открыть веб-сайты и посмотреть видео, могут оплатить пакет без ограничений. 4 часа доступа обойдутся в 25 швейцарских франков ($29), пакет на весь перелет — 35 швейцарских франков ($40). Для платных пакетов будет действовать ограничение только на просмотр сервисов с потоковым видео. Это сделано для того, чтобы все пассажиры на борту могли получить доступ в интернет с адекватной скоростью.

Новшества от авиакомпаний

С начала 2023 года уже несколько крупных авиакомпаний предложили пассажирам бесплатные пакеты доступа в интернет в самолете, которые позволяют обмениваться сообщениями через популярные мессенджеры. В число таких авиакомпаний входят Air Canada, Turkish Airlines, Emirates, Korean Air.

В июле 2023 года стало известно о том, что индийский лоукостер IndiGo придумал способ высадки пассажиров из салона самолета буквально за считанные минуты.

30 июля 2023 года стало известно о том, что авиакомпания Air France, являющаяся одним из крупнейших авиаперевозчиков мира, заявила о предоставлении пассажирам новой услуги. Теперь пассажиры могут не везти багаж в аэропорт при вылете из Парижа, а сдать его прямо во французской столице или ее пригородах в период от 30 до 4 часов до вылета самолета.

Латвийская авиакомпания airBaltic решила угощать своих пассажиров бочковым пивом во время полета.

Вас также могут заинтересовать новости: