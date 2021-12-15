Рейсы будут запущены с 4 июля 2022 года в рамках расширения сети полетов в летнем расписании следующего года.

Swiss International Air Lines (Swiss) из Lufthansa Group, являющаяся крупнейшей авиакомпанией Швейцарии запустит регулярные рейсы из Цюриха в Одессу.

Об этом сообщает Avianews.com.

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Рейсы будут запущены с 4 июля 2022 года в рамках расширения сети полетов в летнем расписании следующего года.

Полеты запланированы два раза в неделю по понедельникам и четвергам в дневное время.

Авиабилеты Одесса-Цюрих-Одесса на рейсы в июле 2022 года стоят 6 700 грн в обе стороны (220 евро) по самому дешевому тарифу Light.

Данный тариф позволяет провозить только ручную кладь. Пассажир может взять в салон самолета чемодан с габаритами до 55х40х23 см и весом до 8 кг и личную вещь с размерами до 40х30х10 см без ограничения по весу.

Расписание рейсов:

Цюрих 10:00 → Одесса 13:45, понедельник, четверг

Одесса 14:25 → Цюрих 16:15, понедельник, четверг

На линии заявлен региональный реактивный самолет Airbus A220-300, который во флоте Swiss оснащен 145-ю креслами. Скорость авиалайнера позволит ему преодолевать расстояние между Одессой и Цюрихом примерно за 3 часа.

Lufthansa Group в Украине:

17 марта 2021 года стало известно о том, что авиакомпании Lufthansa Group увеличат число вылетов из аэропортов Украины в более чем три раза - с 15 еженедельных рейсов в зимнем сезоне до 55 перелетов в неделю этим летом.

С 15 марта Lufthansa возобновила рейсы Киев-Мюнхен.

С 30 апреля авиакомпания открыла рейсы из Франкфурта во Львов. Новое направление заменило ранее существовавший маршрут авиаперевозчика Мюнхен-Львов.

Austrian Airlines 22 марта вернулась на линию Вена-Львов, а с 29 марта возобновила полеты из Вены в Одессу.

Автор: Елена Коваленко