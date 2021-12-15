Swiss International Air Lines (Swiss) из Lufthansa Group, являющаяся крупнейшей авиакомпанией Швейцарии запустит регулярные рейсы из Цюриха в Одессу.
Об этом сообщает Avianews.com.
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Рейсы будут запущены с 4 июля 2022 года в рамках расширения сети полетов в летнем расписании следующего года.
Полеты запланированы два раза в неделю по понедельникам и четвергам в дневное время.
Авиабилеты Одесса-Цюрих-Одесса на рейсы в июле 2022 года стоят 6 700 грн в обе стороны (220 евро) по самому дешевому тарифу Light.
Данный тариф позволяет провозить только ручную кладь. Пассажир может взять в салон самолета чемодан с габаритами до 55х40х23 см и весом до 8 кг и личную вещь с размерами до 40х30х10 см без ограничения по весу.
Расписание рейсов:
- Цюрих 10:00 → Одесса 13:45, понедельник, четверг
- Одесса 14:25 → Цюрих 16:15, понедельник, четверг
На линии заявлен региональный реактивный самолет Airbus A220-300, который во флоте Swiss оснащен 145-ю креслами. Скорость авиалайнера позволит ему преодолевать расстояние между Одессой и Цюрихом примерно за 3 часа.
Lufthansa Group в Украине:
17 марта 2021 года стало известно о том, что авиакомпании Lufthansa Group увеличат число вылетов из аэропортов Украины в более чем три раза - с 15 еженедельных рейсов в зимнем сезоне до 55 перелетов в неделю этим летом.
С 15 марта Lufthansa возобновила рейсы Киев-Мюнхен.
С 30 апреля авиакомпания открыла рейсы из Франкфурта во Львов. Новое направление заменило ранее существовавший маршрут авиаперевозчика Мюнхен-Львов.
Austrian Airlines 22 марта вернулась на линию Вена-Львов, а с 29 марта возобновила полеты из Вены в Одессу.