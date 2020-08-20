Шулявский мост опять ремонтируют: где и когда перекроют движение
В Киеве начаты очередные ремонтные работы на Шулявском мосту. Дорожники вернулись на столичный путепровод через проспект Победы, который открыли для проезда после реконструкции меньше года назад.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ Киеве начали асфальтировать Шулявский путепровод
Движение по мосту ограничено. Для проезда автомобилей оставили по одной полосе в обоих направлениях движения. Остальные полосы закрыты на ремонт.
Новый асфальт
Как говорится в сюжете, накануне на мосту был частично положен свежий слой асфальта, именно поэтому и продолжены ремонтные работы, так как дорожники намерены закончить укладку нового асфальта по всей поверхности моста.
Где ограничат проезд
Сегодня, 20 августа будет начата укладка нового асфальта на стороне моста ведущей в сторону метро «Почайна». Автомобили пустят по новому, уже застывшему асфальту, а полосы со старым асфальтом будут перекрыты.
Также сегодня будут закрыты съезды с моста на проспект Победы в направлении площади Победы и в направлении выезда из столицы.
Когда обещают закончить ремонт
Укладку верхнего слоя асфальта дорожники обещают закончить до конца этой недели, то есть фактически до 23 августа.
Хронология событий
- Реконструкция Шулявского моста началась весной 2019 года. Автомобильное движение по мосту было возобновлено в конце декабря 2019 года. Общая стоимость реконструкции развязки в начале работ составляла 830,12 млн грн, продолжительность строительства - 17 месяцев. Позже власти Киева заявили о росте стоимости проекта из-за значительных изменений в проектных решениях.
- В ноябре 2019 года открытие первой очереди Шулявского путепровода перенесли на следующий год. На ремонт развязки было выделено более одного миллиарда гривень, но как выяснилось, это не хватило.
- 10 февраля 2020 года на экспертизу был передан проект корректировки сметы реконструкции Шулявского путепровода, согласно которому повысилась общая стоимость строительных работ. Общая стоимость моста выросла до 1,726 млрд грн.
- 9 июля 2020 года в Киеве частично ограничили движение по Шулявскому путепроводу.
- 18 июля 2020 года в Киеве начали асфальтировать Шулявский путепровод, который уже более года находится на реконструкции.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram