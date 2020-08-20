Шулявский мост опять ремонтируют: где и когда перекроют движение

Для проезда автомобилей оставили по одной полосе в обоих направлениях движения.

В Киеве начаты очередные ремонтные работы на Шулявском мосту. Дорожники вернулись на столичный путепровод через проспект Победы, который открыли для проезда после реконструкции меньше года назад.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Движение по мосту ограничено. Для проезда автомобилей оставили по одной полосе в обоих направлениях движения. Остальные полосы закрыты на ремонт.

Новый асфальт

Как говорится в сюжете, накануне на мосту был частично положен свежий слой асфальта, именно поэтому и продолжены ремонтные работы, так как дорожники намерены закончить укладку нового асфальта по всей поверхности моста.

Где ограничат проезд

Сегодня, 20 августа будет начата укладка нового асфальта на стороне моста ведущей в сторону метро «Почайна». Автомобили пустят по новому, уже застывшему асфальту, а полосы со старым асфальтом будут перекрыты.

Также сегодня будут закрыты съезды с моста на проспект Победы в направлении площади Победы и в направлении выезда из столицы.

Когда обещают закончить ремонт

Укладку верхнего слоя асфальта дорожники обещают закончить до конца этой недели, то есть фактически до 23 августа.

Хронология событий

Реконструкция Шулявского моста началась весной 2019 года. Автомобильное движение по мосту было возобновлено в конце декабря 2019 года. Общая стоимость реконструкции развязки в начале работ составляла 830,12 млн грн, продолжительность строительства - 17 месяцев. Позже власти Киева заявили о росте стоимости проекта из-за значительных изменений в проектных решениях.

В ноябре 2019 года открытие первой очереди Шулявского путепровода перенесли на следующий год. На ремонт развязки было выделено более одного миллиарда гривень, но как выяснилось, это не хватило.

10 февраля 2020 года на экспертизу был передан проект корректировки сметы реконструкции Шулявского путепровода, согласно которому повысилась общая стоимость строительных работ. Общая стоимость моста выросла до 1,726 млрд грн.

9 июля 2020 года в Киеве частично ограничили движение по Шулявскому путепроводу.

18 июля 2020 года в Киеве начали асфальтировать Шулявский путепровод, который уже более года находится на реконструкции.

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Автор: Елена Коваленко