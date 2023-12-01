Речь идет о Словакии, также есть проблемы и на границе с Венгрией.

Сегодня перевозчики Словакии планируют заблокировать единственный пункт пропуска, которым в Украину заезжают грузовики. Об этом сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Он отметил, что украинские пограничники имеют информацию от словацких коллег о том, что сегодня в 16 часов по киевскому времени начнется блокирование движения представителями Союза автомобильных перевозчиков (UNAS) пункта пропуска через границу для грузовиков на направлении "Вышне Немецке - Ужгород".

Он напомнил, что 21 ноября полдня была заблокирована граница, но тогда UNAS заявлял, что это не их акция.

Видео дня

Демченко сообщил, что участники этой акции отмечали, что они на выезд из Словакии будут пропускать по четыре грузовика в час. При этом он добавил, что у Украины со Словакией действует только этот один пункт пропуска, на котором проезжают грузовики.

Отвечая на вопрос по поводу возможностей провоза грузов через границу с другими странами, Демченко отметил, что на сегодня на границе с Венгрией уже видим увеличение количества транспортных средств, ожидающих пересечения границы – где-то тысяча грузовиков по состоянию на утро в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Тиса".

"Конечно еще есть граница с Румынией, но логистически, это достаточно сложно, потому что это большую протяженность дорог нужно пересечь, чтобы добраться до границы", - сказал он.

При этом представитель ГПСУ напомнил, что даже если бы перевозчики решили изменить маршрут, то здесь возникает вопрос с документами, которые оформляются на пересечение границы с другой страной.

Демченко рассказал, что польские перевозчики продолжают блокирование границы возле четырех пунктов пропуска. По его словам, речь идет о тех направлениях, где могут пересекать границу грузовики весом более 7,5 тонн. "Через эти направления шло наибольшее количество грузоперевозок", - добавил он.

По его словам, ранее блокировка происходила в дневное время, но с 27 ноября это происходит круглосуточно.

"По состоянию на утро сегодня, по информации от польских коллег, на всех этих четырех направлениях в сторону Украины в очередях находится где-то 2100 грузовых транспортных средств - больше всего это напротив пункта пропуска Шегини и Рава-Русская. Наиболее интенсивное движение происходит на направлении пропуска Краковец, но это гораздо меньшие объемы от тех, которые были до 6 ноября", - сообщил Демченко.

Блокада украинской границы - новости

Как сообщал УНИАН, с начала ноября польские перевозчики блокируют пункты пропуска на границе с Украиной, речь идет о четырех направлениях: "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчева", "Рава-Русская - Гребенное" и "Шегини - Медика".

Причиной акции стало недовольство перевозчиков упрощенными правилами для украинских коллег.

Ранее сообщалось, что организатор польской акции, Рафал Меклер, ранее проводил протесты, призывающие снять санкции с РФ после полномасштабного вторжения в Украину. Он является представителем отделения пророссийской партии "Конфедерация свободы и независимости" в Люблинском воеводстве, которая имеет тесные связи с Москвой. Также он посещал оккупированный Россией Крым.

Вас также могут заинтересовать новости: