Участники акции требуют вернуть разрешения на грузоперевозки для украинских транспортных компаний.

Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) объявил о намерении с 1 декабря заблокировать пункт пропуска "Вишне Немецке - Ужгород" на границе с Украиной.

Как говорится в заявлении организации от 29 ноября, погранпереход перекроют с 15:00, однако время окончания акции протеста не определено. Организаторы акции хотят таким образом присоединиться к перевозчикам из Польши, которые уже почти 4 недели блокируют свои пограничные переходы.

Они требуют немедленно расторгнуть соглашение между ЕС и Украиной, из-за которого, по их мнению, "транспортный рынок Словакии начинает рушиться". Речь идет о возвращении разрешений на грузоперевозки для украинских транспортных компаний.

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Организаторы блокады считают, что в Евросоюзе и Еврокомисии должны понять, что отменив разрешения для украинских перевозчиков, негативные последствия якобы испытывает не только Польша и другие соседние с Украиной страны, но и рынки по всему ЕС.

"Блокада не ограничит транспортировку гуманитарных грузов, военной помощи, живых животных, топлива и охлажденных (свежих) товаров. Этот транспорт пересечет границу без ограничений", - сказано в заявлении Союза автомобильных перевозчиков.

Другие коммерческие грузы будут пропускать через границу со скоростью четыре фуры в час.

"Как видно по полным грузовикам, которые едут по нашим дорогам, в них нет товаров гуманитарного, военного или связанного с необходимостью продовольственной безопасности, иначе они прошли бы через польскую блокаду", - считают в UNAS.

Организаторы также отмечают, что решение ЕС об отмене спецразрешений было принято с целью оказания помощи Украине во время войны. "Союз автомобильных перевозчиков Словакии никоим образом не против помощи Украине. Но ЕС заключил этот договор, возможно, с добрыми намерениями, но без анализа влияния на рынки соседних с Украиной государств", - считают в организации.

"Этот протест является четким выражением наших требований для Словакии, которая жизненно зависит от автомобильного транспорта, должна защитить свой собственный рынок грузоперевозок и работающие на нем компании", - говорится в заявлении.

Блокада украинской границы

Как сообщал УНИАН, польские перевозчики блокируют пункты пропуска на границе с Украиной с начала ноября, в результате чего движение грузовиков фактически остановлено. Причиной акции стало недовольство перевозчиков упрощенными правилами для украинских коллег.

Примечательно, что организатор польской акции, Рафал Меклер, ранее проводил протесты, призывающие снять санкции с РФ после полномасштабного вторжения в Украину. Он является представителем отделения пророссийской партии "Конфедерация свободы и независимости" в Люблинском воеводстве, которая имеет тесные связи с Москвой. Также он посещал оккупированный Россией Крым.

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