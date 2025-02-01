Отмечатся, что 2024 год стал одним из самых трагических для авиации.

Самолет American Airlines с 64 пассажирами и членами экипажа столкнулся в воздухе с военным вертолетом при подлете к Национальному аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Это одна из нескольких катастроф за последние месяцы.

Издание EuroNews пишет, что эксперты уверяют, что самолеты по-прежнему остаются самым безопасным видом транспорта.

Смертельные крушения американских коммерческих авиакомпаний - редкость.

Видео дня

Авиакатастрофа в Вашингтоне раздула пламя опасений по поводу полетов. В конце 2024 года более 200 человек погибли в двух инцидентах с разницей в несколько дней. Речь идет о гибели 38 человек в декабре, когда самолет "Азербайджанских авиалиний" разбился в Казахстане. Четыре дня спустя 179 человек погибли при аварийной посадке рейса Jeju Air в Южной Корее.

Кроме того, многочисленные сообщения о попадании самолетов в сильную турбулентность и травмировании людей, включая один смертельный случай на рейсе Singapore Airlines, заставляют путешественников беспокоиться о своей безопасности.

По данным Aviation Safety Network, в 2024 году в авиакатастрофах погибли в общей сложности 318 человек, что делает 2024 год самым смертоносным годом в авиации с 2018 года.

"За весь 2023 год не было ни одного случая катастрофы коммерческих самолетов. К 2024 году авиационная отрасль перевезла 5 миллиардов пассажиров по всему миру. И до последних нескольких дней 2024 год был готов повторить этот рекорд безопасности", - рассказал доктор Хассан Шахиди, президент и гендиректор Flight Safety Foundation, некоммерческой организации, занимающейся авиационной безопасностью

Согласно исследованиям Массачусетского технологического института, сегодня летать безопаснее, чем когда-либо.

Согласно расчетам, в период 2018-2022 годов риск погибнуть во время авиаперелета составлял 1 на каждые 13,7 миллиона пассажирских посадок. Это меньше, чем 1 на 7,9 миллиона посадок в 2008-2017 годах, и значительно меньше, чем 1 на каждые 350 000 посадок в 1968-1977 годах.

Исследование, проведенное Академией аэронавтики Эмбри-Риддла, показало, что до 80% авиационных происшествий можно объяснить человеческим фактором. Считается, что ошибка пилотов является причиной 53% аварий, в то время как механические неисправности виноваты лишь в 21% случаев.

Компания Airbus изучила, какая часть полета является наиболее опасной, и выяснила, что взлет и посадка - это те моменты, когда аварии происходят с наибольшей вероятностью.

Небольшая положительная сторона ужасного года, пережитого авиацией, заключается в том, что каждая авария делает авиаперевозки более безопасными в будущем.

Катастрофа American Airlines - главные новости

За несколько минут до того, как самолет должен был приземлиться, диспетчеры попросили American Airlines Flight 5342 уйти на более короткую полосу, пилоты согласились, скорректировав свой заход.

Спустя несколько минут самолет столкнулся с вертолетом UH-60 Blackhawk, на борту которого находился экипаж из трех солдат.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал трагедию в своих соцсетях. Он выразил удивление действиями пилота вертолета, а также пассивностью диспетчеров, которые не предупредили военных об опасности столкновения с пассажирским самолетом.

Вас также могут заинтересовать новости: