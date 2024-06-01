Оштрафованы easyJet, Ryanair, Vueling и Volotea.

Испания оштрафовала четыре авиакомпании-лоукостера - easyJet, Ryanair, Vueling и Volotea - на общую сумму 150 млн евро за навязывание платных услуг, пишет The Guardian.

Министерство социальных прав и по делам потребителей начало расследование летом прошлого года. По мнению министерства, авиакомпании не имеют права брать с пассажиров обязательную доплату за такие услуги, как перевозка ручной клади или возможность сидеть рядом.

Кроме того, лоукостеров обвинили в отсутствии прозрачности в отношении окончательной стоимости услуг при бронировании через Интернет, а также за невозможность оплатить дополнительные услуги в аэропорту наличными.

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Согласно решению суда, этим четырем авиакомпаниям в будущем будет запрещено взимать с пассажиров плату за провоз ручной клади.

Испанское новостное издание Cadena SER сообщило, что авиакомпании также будут наказаны за взимание с пассажиров дополнительной платы за резервирование соседних мест для детей и пассажиров, зависящих от других людей, к примеру, инвалидов.

Cadena SER также сообщила, что министерство осудило авиакомпанию Ryanair за то, что она взимает с пассажиров 20 евро за распечатку бумажных билетов, назвав это несоразмерной платой.

Новости туризма

Генеральный директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири, заявил, что стоимость полетов на крыльях его авиакомпании в пик летнего сезона будет ниже, чем ожидалось.

Крупнейший оператор автобусных перевозок Европы FlixBus объявил о запуске трех новых международных линий из Украины, которые доставят пассажиров в аэропорты трех соседних стран - в Кишинев, Модлин и Будапешт.

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