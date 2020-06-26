В Киеве сегодня ночью перекроют на ремонт улицу Скляренко
12:01, 26 июня 2020Транспорт
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Ограничение будет действовать с 23:00 26 июня по 7:00 27 июня.
Сегодня ночью улицу Скляренко в Киеве перекроют на ремонт / фото wikipedia.org
В Киеве сегодня ночью закроют движение транспорта по улице Семена Скляренко из-за ремонтных работ.
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Как сообщает пресс-служба "Киевавтодора", движение транспорта ограничат с 23:00 26 июня по 7:00 27 июня.
"На этой улице дорожники завершают средний ремонт. Покрытие обновляют в квартале между улицей Куреневской и улицей Сырецкой/улицей Марка Вовчка. В ночь на субботу при благоприятных погодных условиях участок будут асфальтировать", - отметили в автодоре.
Водителям рекомендуют объезжать по маршруту: улица Скляренко - улица Сырецкая - улица Кирилловская - улица Куреневская - улица Скляренко.
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