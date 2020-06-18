Рада разрешила направить деньги из спецфонда по борьбе с COVID-19 на дороги

Изменения будут способствовать улучшению транспортной доступности регионов страны, что даст возможность создать около 12 600 новых рабочих мест в дорожной отрасли и еще около 50 400 рабочих мест в смежных сферах.

Верховная Рада Украины приняла закон, позволяющий использовать средства специального фонда государственного бюджета по борьбе с коронавирусом на строительство и ремонт автодорог.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №3509 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" во втором чтении проголосовали 331 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке, предлагаемые изменения будут способствовать улучшению транспортной доступности регионов страны, что даст возможность создать около 12 600 новых рабочих мест в дорожной отрасли и еще около 50 400 рабочих мест в смежных сферах.

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"Предусматривается внести изменения в статью 28 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно предусмотрения возможности направления средств фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями на такие меры по преодолению последствий пандемии, как улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом объемом 64,7 млрд грн.

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