По результатам проверки рекомендуется привлечь к дисциплинарной и административной ответственности 110 должностных лиц.

Сотрудники управления экономической и информационной безопасности акционерной компании "Укрзализныця" выявили факты, свидетельствующие об уголовных правонарушениях должностных и служебных лиц компании, в результате действий которых "Укрзализныце" за период с 2018 по 2020 годы нанесен ущерб на сумму свыше 203 миллиона гривень.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, проверки проводились в сентябре-октябре этого года. По результатам проверки рекомендуется привлечь к дисциплинарной и административной ответственности 110 должностных лиц.

Отмечается, что информация о выявленных правонарушениях передана правоохранительным органам для проведения досудебного расследования.

Что этому предшествовало

Согласно расследованию компании, деятельность экс-руководства филиала акционерной компании "Укрзализныця" - "Пассажирской компании" привела к потенциальным убыткам в 66 миллионов гривень.

В октябре "Укрзализныця" и Национальное антикоррупционное бюро Украины подписали меморандум о сотрудничестве и обмене информацией, предусматривающий совместную борьбу с коррупцией на железнодорожном транспорте.

Справка УНИАН

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.

По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец