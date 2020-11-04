Соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд.

С подозреваемого в получении взятки народного депутата Александра Юрченко сняли электронный браслет.

Об этом Юрченко сообщил на своей странице в Facebook.

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"Вчера суд вынес решение о снятии с меня средства контроля - браслета", - сообщил он и опубликовал фото снятого браслета.

Как сообщил источник в Высшем антикоррупционном суде, действие определенных судом процессуальных обязанностей Юрченко продлено до 3 января 2021 года.

Коррупционный скандал с Юрченко: что известно

17 сентября прокурор САП сообщил Юрченко о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей.

Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренным ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.

Детективы НАБУ установили, что депутат в завуалированной форме просил предоставить ему через посредника 13 тыс. долларов за внесение предложений в законопроект по переработке твердых бытовых отходов и в дальнейшем - 200 тыс. долларов для подкупа членов комитета за голосование за поданные им предложения.

Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

21 сентября Высший антикоррупционный суд избрал Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 3 млн 1 тыс. 656 грн.

Юрченко был взят под стражу около 20:00 21 сентября.

25 сентября за Юрченко внесли залог, ему надели электронный браслет.

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Автор: Антонина Доломанжи