Лучший результат месяца продемонстрировала марка MAZ с результатом 24 автобуса.

Объем продаж новых автобусов и микроавтобусов в Украине в ноябре, по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года, сократился на 29% и составил 132 авто.

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Об этом сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

По сравнению с октябрем этого года количество регистраций сократилось на 38%.

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Лучший результат месяца продемонстрировала марка MAZ с результатом 24 автобуса. В годовом выражении регистрации автомобилей этой марки сократились на 4%.

Второе место в рейтинге у марки ATAMAN от компании "Черкасский автобус" - 23 автомобиля. Ноябрьский спрос на новые автобусы этой марки сократился на 48,9%.

Третий показатель у микроавтобуса Citroen - 16 регистраций, что на 55,6% меньше результата годичной давности.

На четвертой позиции рейтинга ZAZ с 15 новыми автобусами. По сравнению с предыдущим годом регистрации новых автомобилей этой марки выросли почти в 4 раза.

Также в пятерку лидеров рынка вошел Ford. Регистрации автобусов этой марки в ноябре в Украине составили 14 машин. Такое же количество регистраций было зафиксировано в ноябре 2019 года.

Что этому предшествовало

Объем продаж новых автобусов и микроавтобусов в Украине в октябре, по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года, вырос на 10,9% и составил 213 авто.

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Автор: Павел Степанец