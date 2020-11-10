Самым популярным электромобилем в Украине остается Nissan Leaf.

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в январе-октябре этого года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 1% – до 6309 единиц.

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Об этом сообщила ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" на своем сайте.

В частности, регистрации легковых электромобилей в январе-октябре составили 6016 штук (из них новые авто составляют 8%), коммерческих – 292 штуки (новых – 3%). За 10 месяцев этого года был зарегистрирован также один новый электробус.

Топ-5 популярных электрокаров

Самым популярным электромобилем в Украине оставался Nissan Leaf (с начала года 1912 автомобилей этой модели получили украинские номера);

На втором месте - Tesla Model 3 (729 авто);

На третьем – Tesla Model S (676 авто);

На четвертом – Fiat 500e (319 авто);

На пятом расположились два авто с 310 регистрациями каждый – Chevrolet Bolt и Tesla Model X.

Согласно сообщению, в октябре продажи автомобилей с электродвигателем в Украине по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года сократились на 15% - до 657 авто. Доля новых автомобилей составила 11%.

Регистрации легковых электромобилей в октябре в годовом выражении сократились на 11% - до 632 штук, коммерческих – на 59% (до 25 авто).

Что этому предшествовало

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в январе-сентябре этого года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 6% – до 5,4 тысячи единиц.

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличились почти в 1,5 раза – до 7542 единиц.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, министерство совместно с бизнесом и общественностью разрабатывают стратегию развития автомобильной промышленности, которая будет предусматривать внедрение стимулов для отечественного производства электрокаров.

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Автор: Павел Степанец