По состоянию на утро 18 января движение транспорта осложнено на нескольких важнейших транспортных артериях Киева.
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Как свидетельствуют данные карт Google, пробка возникла на Русановском мосту. На мосту Патона и Русановском мосту движение автомобилей осложнено.
Крупные пробки осложнили движение на улице Елены Телиги, там произошла дорожная авария.
Дороги на столичном Подоле перегружены. На улице Набережно-Крещатицкой возникла крупная пробка.
На проспекте Победы пробка тянется от станции метро КПИ и продолжается на бульваре Тараса Шевченко.
На Броварском проспекте в направлении Киева произошли три ДТП.
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