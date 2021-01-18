На проспекте Победы пробка тянется от станции метро КПИ и продолжается на бульваре Тараса Шевченко.

По состоянию на утро 18 января движение транспорта осложнено на нескольких важнейших транспортных артериях Киева.

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Как свидетельствуют данные карт Google, пробка возникла на Русановском мосту. На мосту Патона и Русановском мосту движение автомобилей осложнено.

Крупные пробки осложнили движение на улице Елены Телиги, там произошла дорожная авария.

Дороги на столичном Подоле перегружены. На улице Набережно-Крещатицкой возникла крупная пробка.

На проспекте Победы пробка тянется от станции метро КПИ и продолжается на бульваре Тараса Шевченко.

На Броварском проспекте в направлении Киева произошли три ДТП.

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Автор: Дмитрий Захаров