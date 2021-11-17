Они отмечают, что киевляне не заслуживают таких изменений.

Председатель ячейки "Слуги народа" в Киеве Леся Забуранная выступает против повышения проезда в общественном транспорта Киева в 2,5 раза с 1 января 2022 года.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Представители "Слуги народа" в Киеве выступают против повышения цен на проезд в Киеве. Мы будем делать все возможное, чтобы цены на проезд не повышались. Сейчас ищем юридические механизмы, как этого не допустить", - подчеркнула Забуранна.

Читайте такжеВ Киеве объяснили резкое повышение стоимости проездаОна отмечает, что киевляне не заслуживают на такие изменения, ведь они не видят ни запуска новых обещанных станций метро, ни качественного и своевременного ремонта мостов, ни запуска новых и нужных автобусных маршрутов.

"Готовы ли жители нашего города платить за эти "качественно оказанные" услуги в 2,5 раза больше, чем сейчас? Уверена, что нет", - добавила Забуранна.

Она посчитала, что для жителей Троещины, Виноградаря или других частей города, где нет метро, доехать на работу и с работы в день будет стоить 80 грн.

"Так киевские власти поддерживают людей во время пандемии, когда у многих проблемы с работой? Так киевские власти заботятся о людях, которые, учитывая начало отопительного сезона, больше тратят на коммунальные платежи?",- возмутилась председатель ячейки СН в Киеве.

Она убеждена, что сначала необходимо решить транспортные проблемы, с которыми сталкиваются жители столицы, разработать новые удобные транспортные развязки и маршруты, запустить метро по всему городу, а уже потом повышать стоимость проезда.

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Автор: Григорий Бондарь