Вместо повышения тарифов на грузовые перевозки Укрзализныцей, нужно допустить на пути частные локомотивы, говорится в письме.

Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки является неприемлемым, поскольку их формирование является непрозрачным, а объем повышения – недостаточно обоснованным. Кроме того, это повышение может спровоцировать кризис в топливно-энергетической отрасли, что недопустимо в период подготовки к отопительному сезону. Об этом говорится в открытом письме к министру инфраструктуры Александру Кубракову Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

Как сказано в письме, существующий подход к определению размера тарифов является недостаточно прозрачным и системным. Так, УЗ увеличила тариф на грузовые перевозки буквально дважды в месяц – сначала в середине августа, затем – 9 сентября. Хотя никаких изменений конъюнктуры на рынке не произошло.

"Фактически повышение имеет выборочный характер, поскольку касается только грузов первого класса, тарифы на перевозку которых пока не являются самыми низкими. В пояснительной записке указано, что повышение намерено "устранить диспропорцию между уровнями тарифных классов", но не указано, почему устранение диспропорции должно происходить путем повышения тарифов", - отметили в Ассоциации.

Там также отметили, что объем повышения тарифов необоснован. Ведь это повышение – далеко не первый даже за последний год, однако УЗ ни разу не предоставила анализа по использованию средств, полученных от предыдущего роста тарифов. А значит, непонятно, насколько эффективными такие повышения являются для компании. Также отсутствует анализ влияния роста тарифов на смежные отрасли – а этот вопрос является крайне важным для экономики.

"Дополнительное повышение может существенно ухудшить положение предприятий угольной и энергетической отраслей. Уже реализованное повышение привело к росту стоимости перевозок угольной отрасли на сумму около 2 млрд грн в год. В случае, если очередное повышение будет согласовано, стоимость перевозок вырастет еще больше, а это обуславливает риски для операционной деятельности предприятий, ведь в условиях сложной подготовки и прохождения отопительного сезона у них отсутствуют дополнительные ресурсы на покрытие такого повышения", - отметили в Ассоциации.

Зато, подчеркивают в ЕБА, остается нерешенным вопрос допуска частных локомотивов к перевозкам железнодорожными путями общего пользования – в рамках реализации экспериментального проекта. Как нет до сих пор никаких предложений по устранению диспропорции между тарифами на перевозки с локомотивами УЗ и частными.

"Система тарифов УЗ требует комплексного пересмотра и системного реформирования. Для этого необходимо принять проект закона "О железнодорожном транспорте", а также создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ), которая будет регулировать тарифы. Точечная же унификация может привести к увеличению диспропорций и кросс-субсидирования", - отметили в Ассоциации.

В ЕБА напомнили, что сейчас доходы УЗ растут и без повышения тарифов – в том числе из-за роста стоимости вагонов.

"Ухудшение операционной деятельности УЗ из-за замедления оборота вагонов привело к возникновению искусственного дефицита полувагонов, зерновозов, цистерн и цементовозов и, как следствие, к стремительному повышению цен на использование вагонов для бизнеса. В частности, цены на полувагоны выросли втрое. Однако в сопроводительных документах нет ни слова о том, что бизнес тратит дополнительные средства из-за резкого подорожания вагонов", - пояснили в Ассоциации.

Именно поэтому в ЕБА призвали Министерство инфраструктуры отказаться от необоснованного повышения тарифов.

А взамен - доработать и принять закон о железнодорожном транспорте, создать независимого тарифного регулятора, поспособствовать допуску частных локомотивов на путях общего пользования, опубликовать операционную рентабельность УЗ в разрезе видов грузов, а также привлечь экспертов комитета ЕБА для формирования инвестиционной программы УЗ на 2022 год.

Как известно, оборот грузовых вагонов в Укрзализныце ухудшился, и с начала года грузы доставляются дольше на целые сутки. Так, оборот полувагонов с показателя 6,21 увеличился до 7,27 суток. Общая цифра оборота подвижного состава УЗ ухудшилась с 7,16 в январе до 8,36 суток в сентябре.

Ранее Укрзализныця в два этапа повысила стоимость грузовых перевозок, третье изменение тарифа запланировано на январь 2022 года. В результате рост тарифа на перевозку грузов первого класса достигнет 40%. Руководитель Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко заявил, что "Укрзализныця" использует свое монопольное положение, чтобы регулярно необоснованно повышать тарифы, при этом качество ее услуг постоянно снижается.

Автор: Григорий Бондарь