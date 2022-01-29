На украинских дорогах работают четыре "фантомных патруля".

По состоянию на сегодня вынесено 4212 постановлений о нарушении скоростного режима на дорогах, зафиксированных автомобилями-фантомами.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий в соцсети. "По состоянию на сегодняшний день уже имеем 4212 вынесенных постановлений по правонарушениям, зафиксированным фантомами в автоматическом режиме", - написал он.

"И как бы распространителям фейков не хотелось, но все 4 фантома в строю", сообщил Белошицкий, подтвердив свои слова снимком.

Читайте такжеЗа день работы четырех "фантомных патрулей" в Киеве попалась почти тысяча "гонщиков"

Как сообщал УНИАН, автомили-фантомы, фиксирующие нарушение скорости на украинских дорогах, начали работать с 25 января. В частности, четыре автомобиля "фантом" выехали на полноценное патрулирование. За первые сутки они зафиксировали 990 случаев нарушения скоростного режима.

Эти авто без опознавательных знаков могут фиксировать многие объекты одновременно в обоих направлениях дорожного движения: как в попутном, так и обратном. Система передает информацию и нарушитель получает штраф за превышение скорости. Как отметил глава МВД Денис Монастырский, полицейские автомобили "фантомы" имеют, прежде всего, превентивную функцию.