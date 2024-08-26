Туристов предупредили о масштабных проблемах с авиарейсами в Германии

Отмечается, что проблемы возникнуть по всей стране.

Пилоты и бортпроводники дочерней компании Discover Airlines, которая входит в группу Lufthansa, предупредили о четырехдневной забастовке. Проблемы могут возникнуть во всех аэропортах Германии.

Издание Deutsche Welle пишет, что забастовка начнется во вторник, 27 августа. Отмечается, что решение о забастовке принято из-за конфликта, возникшего после переговоров с профсоюзом Verdi, который заключил первые коллективные договоры для пилотов и бортпроводников Discover.

Профсоюз Cockpit, представляющий пилотов, и профсоюз UFO, представляющий бортпроводников, работают на то, чтобы обойти действующие соглашения об оплате труда между Lufthansa и Verdi, которую они рассматривают как конкурента.

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Cockpit и UFO утверждают, что Verdi не имеет достаточного членства в авиакомпании и профсоюз создан Lufthansa как партнер по переговорам.

Стоит отметить, что авиакомпания Discover работает из Франкфурта и Мюнхена. В ее флот входит 27 самолетов, а ее персонал насчитывает почти 2 тысячи сотрудников.

Отмены аивиарейсов в Португалии - что известно

Туристов, собирающихся на лететь в/из Португалии в конце этой недели, предупредили о возможных "множественных отменах рейсов" из-за забастовок в аэропортах по всей стране.

Португальский профсоюз транспортных рабочих Sttamp планирует свои акции "с 00:00 часов 31 августа 2024 года до полуночи 1 сентября 2024 года".

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