Утром не работал столичный фуникулер.

В Киеве ввели оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта. Это означает, что он курсирует не по установленному графику.

Об этом сообщили в "Киевпасстрансе".

"От начала движения на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение - следование с отклонением от графика движения - в связи со сложными погодными условиями", - говорится в сообщении.

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Как известно, ситуация на дорогах столицы осложнилась накануне вечером. Из-за сильного гололеда в Киеве произошло немало ДТП и образовались огромные пробки.

Сегодня утром также произошел сбой в работе фуникулера. Из-за погоды он был приостановлен, движение возобновили в 8:00.

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Автор: Юрий Годован