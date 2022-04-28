Открытие сообщения ожидается с 1 мая.

"Укрзализныця" добавляет к сообщению с Польшей два украинских города – Бердичев и Ровно.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в своем Telegram-канале.

"Так, уже с 1 мая поезд 23/24 Киев-Хелм будет останавливаться в Бердичеве (Житомирская обл.) в 01:37 и в Ровно в 05:26. Прибытие в польский Хелм в 11:30. Обратно остановка в Ровно предусмотрена в 01:00, а в Бердичеве в 04:31", - говорится в сообщении.

Вокзалы обоих городов будут открыты круглосуточно, чтобы предоставить возможность пассажирам дождаться конца комендантского часа.

В пресс-службе также добавили, что польская дирекция железнодорожных дорог продлила с 1 по 31 мая возможность бесплатного пользования польскими поездами для украинских беженцев.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" назначила с 1 мая новый поезд сообщением Киев-Хелм. Также для удобства пассажиров по станции Хелм организовано сообщение с Варшавой.