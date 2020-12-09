Добраться до Авдеевки можно будет без пересадок, поезд будет осуществлять остановку на ряде станций по маршруту следования.

"Укрзализныця" с 13 декабря запускает прямое ж/д сообщений с прифронтовой Авдеевкой, которая расположена в 13 км от оккупированного Донецка.

О запуске поезда сообщил в Facebook нардеп Муса Магомедов.

"Билеты уже купил, до встречи 14-го в Авдеевке, друзья", - написал он, поблагодарив за реализацию решения руководство Мининфраструктуры, УЗ и ООС.

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"P.S. 15,16,17 будут идти ремонты путей для обеспечения скоростного режима и безопасности движения, и пока технически продажи открыты до 31 декабря, но они будут продлены, так что зраду прошу не разгонять", - предупредил депутат.

График и маршрут поезда

Согласно информации на сайте УЗ, поезд №136О будет отправляться из Киева в 19:19, а прибывать в Авдеевку в 9:10. В пути он будет делать остановки на станциях Мироновка, Цветково, им. Шевченко, Каменка, Знамянка-пас., Александрия, Пятихатки, Верховцево, Каменское-пас., Днепр-Главный, Синельниково-2, Чаплино, Просяная, Межевая, Покровск и Очеретино.

Из Авдеевки поезд будет отправляться в 21:15 и прибывать в столицу в 11:04.

Стоимость билетов на поезд в Авдеевку

Билет в купе обойдется порядка 360 гривень, в плацкарт - около 220. Цена будет зависеть от дня недели.

Что известно об Авдеевке

В городе-спутнике Донецка до начала российской агрессии проживало порядка 35 тысяч человек, сейчас эта цифра превышает 30 тысяч. Авдеевка регулярно попадала под обстрелы боевиков, из-за чего в городе возникали перебои с электроснабжением и поставкой воды. За минувшие сутки враг обстрелял позиции ВСУ в районе Авдеевки.

Фактически город находится на самой линии фронта, которая проходит по его окраинам - так называемой Авдеевской промзоне.

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Автор: Юрий Годован