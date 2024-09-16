Отмечается, что в списке худших авто оказались даже модели от VolkswagenЮ, Chrysler и BMW.

Покупка подержанного автомобиля может быть разумным решением, если вы хотите приобрести надежное транспортное средство по доступной цене. Однако некоторые подержанные авто - не лучшее вложение денег, потому что вы можете столкнуться с проблемами с трансмиссией, сомнительным качеством сборки или повышенной амортизацией.

Издание GOBankingRates поговорил с несколькими профессионалами в области автомобильной промышленности о подержанных автомобилях, которые являются скорее финансовым затруднением, чем выгодной сделкой.

Fiat 500

За годы работы Fiat в США Карл Энтони, редактор Automoblog, отметил, что рейтинги надежности и качества от Consumer Reports и J.D. Power оказались ниже, чем ожидалось.

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Если вы покупаете подержанный Fiat, Лиланд Джонс, основатель и генеральный директор компании Ceramic King Coatings, советует воздержаться от покупки Fiat 500 2012-2016 годов выпуска. По словам Джонса, среди прочих проблем, которые следует ожидать, покупатели могут столкнуться с отказом сцепления и высокими затратами на ремонт.

Ford Escape

Джо Джиранда, директор по продажам и маркетингу CFR Classic, говорит, что подержанные автомобили Ford Escape страдают от проблем с трансмиссией, таких как дрожание и рывки. Еще одна серьезная проблема этих подержанных авто - подвеска, которая нуждается в частом обслуживании.

Volkswagen Eos

Даже после снятия с производства в 2015 году Volkswagen Eos входит в число худших подержанных кабриолетов для покупки.

"Он подвержен механическим проблемам, особенно со стеклоподъемниками и откидным верхом, что приводит к высоким затратам на ремонт", - говорит Гиранда. "Владельцы также сообщают о частых проблемах с подвеской".

Chrysler 200

По данным Cars.com, компания Chrysler отзывает некоторые автомобили Chrysler 200 2015 года. Среди причин отзыва этой конкретной модели - проблемы с электропроводкой и сбои в работе электросистемы. Джонс добавляет, что у этих подержанных автомобилей есть проблемы с двигателем и контролем скорости.

BMW

Вам может показаться, что вы сможете произвести впечатление на всех, купив подержанный BMW, но Джонс не рекомендует покупать эту машину, независимо от того, какого она года.

"Стоимость этих автомобилей, как правило, безумна", - говорит Джонс. "Обслуживание обходится очень дорого, а расходы на ремонт зашкаливают. По моему опыту, они просто создают проблему за проблемой".

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