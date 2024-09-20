Среди ввезенных подержанных машин доля дизельных автомобилей составила в прошлом месяце 25%.

В августе автопарк нашей страны пополнили более 8,1 тыс. автомобилей с дизельными двигателями - это на 2% меньше, чем в прошлом году. Соответствующие данные приводит портал УкрАвтопром.

1,8 тыс. единиц из общего количества оказались новыми автомобилями, а 6,3 тыс. - подержанными, ввезенными из-за рубежа.

Таким образом, на рынке новых легковушек дизельным автомобилям принадлежало 22%. Если говорить о ввозимых подержанных авто, то здесь доля дизельных машин равнялась 25%.

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Как среди новых, так и среди подержанных лидерами в этом сегменте оказались модели Renault. Если в первом случае лучшие позиции продемонстрировал бестселлер Renault Duster, то во втором наиболее популярным оказался Renault Mégane.

ТОП-5 новых дизельных легковых автомобилей:

Renault Duster - 519 единиц;

Volkswagen Touareg - 149;

BMW X4 - 105;

Toyota Land Cruiser - 103;

Škoda Kodiaq - 78 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

Renault Mégane - 593 единиц;

Škoda Octavia - 494;

Volkswagen Passat - 444;

Nissan Qashqai - 318;

Volkswagen Golf - 255.

Отметим, что средний возраст ввезенных подержанных авто с дизельными двигателями составлял 10 лет.

Рынок дизельных автомобилей - динамика

Ранее эксперты выяснили, что в июле украинский автопарк пополнили более 6,3 тысяч машин с дизельными двигателями.

Если говорить о новых авто, то лидерами здесь были Renault Duster, Volkswagen Touareg и Toyota Hilux. Среди импортируемых подержанных тройка лидеров была такой же, как и в августе этого года, хотя в июле Volkswagen Passat "обошел" Škoda Octavia.

Также напомним, что в июле была представлена общая статистика по дизельным автомобилям за год. Как тогда сообщалось, с января по июнь автопарк Украины пополнили 36,4 тыс. таких авто. Более 8 тысяч из этого количества оказались новыми.

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