Для прокладки автодороги придется менять грунты подошвы земляного полотна на глубину двух метров.

В Одесской области появится новая 5,3-километровая дорога, которая свяжет морской порт с международной трассой М-28 Одесса – Южный.

Пользование дорогой будет полностью бесплатным, сообщает пресс-служба Укравтодора.

Проект выполняют в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Создание новой цементобетонной дороги, которая обеспечит бесплатный заезд в морской порт, продвигается с уверенным темпом. Проводим подготовительные работы к строительству эстакады в составе дороги. Она будет соединяться с уже существующей эстакадой Администрации морских портов Украины. Именно это инженерное сооружение позволит обойти территорию частной компании", - информирует агентство автомобильных дорог.

Строительство ведется в сложных гидрогеологических условиях, для прокладки автодороги придется менять грунты подошвы земляного полотна на глубину двух метров.

Помимо самой дороги протяженностью 5,3 км, на участке появятся TIR-площадки для тяжеловесного автотранспорта, рассчитанные на 300 машин, 2 площадки взвешивания в движении (WiM). Также здесь будет работать контрольно-пропускной пункт, а дорогу расширят с 4 до 6 полос для быстрой проверки грузовиков.

Планируется, что новую дорогу завершат в течение 2021-2022 года. Кроме того, по программе президента "Большое строительство" в Одесской области до конца года построят и отремонтируют 180 км дорог государственного значения.

Ранее сообщалось, что на Буковине впервые за 30 лет отремонтируют дорогу к КПП "Красноильск" на границе с Румынией. Всего в 2021-2022 годах по инфраструктурной программе президента Владимира Зеленского отремонтируют более 600 км дорог к международным пунктам пропуска.

Автор: Иван Бойко