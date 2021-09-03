По данным Службы автомобильных дорог в Черновицкой области, большая дорожная техника уже работает на выезде города Сторожинец.

На Буковине начался ремонт автомобильной дороги Т-26-08 "Сторожинец - КПП "Красноильск" в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Будет восстановлено 29 километров пути до границы с Румынией.

Как сообщает Черновицкая ОГА, это будет первый ремонт этой дороги за 30 лет.

По данным Службы автомобильных дорог в Черновицкой области, большая дорожная техника уже работает на выезде города Сторожинец. Дорожники начали фрезеровать старое изношенное покрытие.

Проектом ремонта предусмотрено снятие старого покрытия, усиление основания дороги, устройство водоотвода с проезжей части, ремонт мостов и водопропускных труб, укрепление обочин. Также здесь уложат два слоя асфальтобетона, установят элементы безопасности движения, нанесут разметку.

Напомним, что программа Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" направлена не только на решение проблемы внутренних перевозок, но и на развитие транзита и межгосударственных отношений. Так, в 2020 году было отремонтировано 150 км дорог, ведущих к международным пунктам пропуска. А за 2021-2022 годы будет обновлено более 600 км таких дорог. Кроме того, в рамках "Большой стройки" открываются новые пункты пропуска на украинских границах.

Автор: Григорий Бондарь