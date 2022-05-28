Мост вблизи Стоянки взорвали в первые дни вторжения российских войск в Украину, чтобы они не смогли окружить столицу.

На трассе Киев-Чоп возле села Стоянка Киевской области возобновили движение грузовиков по частично восстановленному мосту через речку Ирпень, который был разрушен во время боевых действий.

Об этом сообщает министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.

"Сегодня мы открыли левый проезд на дороге международного значения М-06 Киев - Чоп возле Стоянки и возобновили движение по трассе для грузового автотранспорта", - отметил министр.

По его словам, следующим этапом станет восстановление правого проезда разрушенного моста, завершение работ планируется осенью.

Кубраков также напомнил, что мост через реку Ирпень вблизи Стоянки был взорван в первые дни вторжения российских войск в Украину, чтобы они не смогли окружить столицу.

Он добавил, что после освобождения столичного региона был возведен временный мост, но двигаться по нему мог только легковой транспорт, а грузовики объезжали.

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